Женщину под навесом устроят в приют для бездомных

Фото: кадр из видео Евгении Поляковой.

В социальных сетях в воскресенье, 1 ноября, в 17.46 появилось видео с женщиной. Сняли его в поселке Красные Дворики Карачевского района. Судя по нему, 41-летняя Светлана живет на улице под навесом. А ведь зима не за горами.

«Она же живой человек»

Сняла видео Евгения Полякова из Карачева для того, чтобы помочь женщине найти пристанище хотя бы на зиму. Документов у нее не оказалось. По словам бездомной, родом она из деревни Сосновка Дубровского района. Из родственников у нее есть тетя. Она живет в Жуковке.

Судя по записи, Светлана нуждается в медицинской помощи.

Автор видео сообщила, что видела Светлану в Красных Двориках и в прошлом году. С весны до осени она жила там же – под навесом. Ей помогала пенсионерка, которая живет по соседству. В 2019 году она обратилась к местным властям. Те добились, чтобы Светлану определили в социальное учреждение. Вероятно, там остались и документы.

- Очень хотелось бы, чтобы компетентные органы обратили на это внимание и приняли все необходимые меры, - написала Евгения Полякова. - Она же живой человек.

«Достали вы меня, хочу жить, как и жила!»

Оказалось, что прошлой зимой Светлана жила в приюте для бездомных. Туда ее определил глава Мылинской сельской администрации Алексей Анциферов, куда относятся Красные Дворики.

- У женщины нет документов, - рассказал Алексей Николаевич. – Судя по всему, она их потеряла. Если бы у нее был паспорт, можно было бы оформить инвалидность. Тогда бы ее взяли в специализированный интернат.

Светлана обитает не только под навесом. Рядом есть заброшенный дом без окон. Иногда она заходит туда. С 4 марта по 12 апреля она находилась в Комплексном центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий Бежицкого района Брянска.

- У женщины при поступлении не было документов, - рассказала «КП-Брянск» заведующая отделением центра Зоя Кравцова. - Попытки найти регистрацию ее в Сосновке, Дубровке были безуспешными. Но восстанавливать документы не в нашей компетенции.

По словам Зои Владимировны, Светлана жила в хороших условиях, персонал относился к ней хорошо.

- Но Света курила, любила выпить, погулять, против интима тоже не была, - говорит Зоя Владимировна. - Естественно, с ней строго разговаривали, ведь подобные вещи у нас под запретом. Беспокоились за ее здоровье. Она как покурит, у нее голова кружилась, даже сознание теряла. И однажды Света сказала: «Достали вы меня, хочу жить, как и жила!» и сама ушла.

Несмотря на это, Светлану готовы принять обратно. Единственное условие - пройти флюорографию.

Социальный приют для ассоциальных личностей

В итоге Светлану из Красных Двориков оформят в социальный центр для бездомных Володарского района. Об этом договорился глава сельской администрации Алексей Анциферов.

- Жалко ее по-человечески, - говорит Алексей Николаевич. – Ведь скоро совсем холодно станет. В прошлом году я ее устраивал в специальное учреждение, но она ушла оттуда.

А еще глава сельской администрации с сожалением подтвердил, что Светлана ведет ассоциальный образ жизни. Причем, не только курит, но и пьет. Возможно, что и после устройства в приют снова уйдет из него.

- Паспорт мы ей сделаем, все документы подготовим, - говорит Алексей Николаевич. – Сделаем все необходимые анализы для приема в социальный центр. 5 ноября планируем отвезти Светлану туда. Будем надеяться, что она не вернется на улицу вновь.

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