«Золотое правило службы: не спешить наказывать людей»: лучший брянский участковый рассказал о своей работе

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Константину Артамонову из Карачевского района посчастливилось стать лучшим участковым в Брянской области второй год подряд. Он победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый-2020» по результатам онлайн-голосования. Теперь Константин Артамонов представляет наш регион на всероссийском этапе. Проголосовать за него можно на сайте «Комсомольской правды», зарегистрировавшись через соцсети.

Помощь одиноким

Константин Артамонов работает в органах внутренних дел с 2014 года. Поначалу служил в патрульно-постовой службе. Через два года был назначен на должность участкового уполномоченного полиции. Работает здесь уже пятый год. А сейчас занимает должность старшего участкового уполномоченного.

Участковые находятся в максимальном контакте с гражданами. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В территорию обслуживания участка Константина Артамонова входит 15 населенных пунктов. Есть среди них очень отдаленные и почти заброшенные.

- Частенько, навещая местных жителей, особенно одиноких старушек, я невзначай проверяю у них наличие продуктов питания первой необходимости, - говорит полицейский. - В случае отсутствия таковых всегда стараюсь прикупить хотя бы пару буханок хлеба и молока. И благодарность, порой со слезами на глазах, одиноких пожилых людей для меня становятся самой лучшей наградой.

По словам Константина Артамонова, участковые должны обладать в первую очередь, такими качествами, как человечность, внимательность, отзывчивость. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В отличие от своих городских коллег, сельскому участковому приходится быть и плотником, и столяром, и электриком.

- Как-то раз следственно-оперативная группа выехала на вызов в одно из отдаленных сел, - вспоминает Константин Артамонов. - Заметив, что в доме по соседству одинокая пожилая женщина пытается рубить дрова, полицейские пришли ей на помощь. Откликнулись водитель, следователь, оперативный сотрудник и, конечно, участковый уполномоченный.

От спасения жизни до курьезов

Этим летом в селе Бережок разбушевавшийся местный житель напал на собственную мать за то, что она отказалась дать ему денег на выпивку. Сын пытался задушить женщину, потом ударил ее ножом по руке.

В дом приехал участковый Артамонов. Он утихомирил дебошира. По материалам его проверки на брянца завели уголовное дело по статьям «Причинение легких телесных повреждений» и «Угроза убийством».

- У меня есть золотое правило службы: не спешить наказывать людей, - говорит участковый. - Покарать правонарушителя – дело нехитрое, но поймет ли он? Правильнее найти подход, поговорить и достучаться до человека, чтобы мои слова прошли через его душу.

Константин Александрович любит свою профессию за возможность помощи людям. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Бывают в работе участкового и курьезные случаи.

- Одна женщина очень преклонных лет заказала себе при жизни могильный памятник, - рассказывает Константин Артамонов. – Но у нее возникло недопонимание с исполнителем заказа в мастерской. Пришлось во всем разбираться участковому.

Отвлечься от работы

Константин Артамонов выбрал профессию участкового, так как отец много лет прослужил в органах внутренних дел. Был, в том числе, и участковым уполномоченным. Сейчас брат Константина учится на юридическом факультете Орловского государственного университета – тоже свяжет свою жизнь с полицией.

Профессиональный путь отца повлиял на выбор жизненного пути. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Каждый день после работы дома Константина Артамонова встречает жена Марина и двое детей. Старшей дочери Валерии скоро исполнится два годика. А младшему, сыну Максиму, сейчас только семь месяцев.

- Мои родные люди – моя отдушина и мое хобби, - улыбается дважды «народный участковый». - Кроме этого, в свободное время нахожу удовольствие в рыбалке и во всех видах автосервисных работ – бесконечно могу возиться со своей машиной, а также автомобилями знакомых и родственников. Кроме того, помогаю родителям по хозяйству, стараюсь, чтобы времени на все хватало.

КСТАТИ

Выбираем лучшего участкового страны!

1 ноября в МВД России стартовал финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Победитель получит главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Награждение пройдет 16 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

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