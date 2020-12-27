В Брянской области на час ночи 27 декабря 2020 года зафиксировали 202 новых случая коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии превысило 22 тысячи.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 245 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 19660, это почти 89% от общего числа инфицированных. Новых смертей в отчетный период не произошло.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 80 человек. В Брянском районе заболели 19 человек, в Выгоничском – 14, в Комаричском – 11, в Брасовском и Суражском – по 10. За сутки коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента (51-го по счету). Всего ковид за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах.Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом ковид-положительных выглядит следующим образом: Брянск (8889), Брянский район (2770), Дятьковский район (920).В брянских лаборатория за сутки выполнили 2681 тест на коронавирус. А их суммарное число превысило 359,7 тысяч.Прививать от «Ковид-19» в Брянской области будут в 31 медицинском учреждении. Перечень всех таких мест обнародовал региональный оперативный штаб. Одновременно с этим брянцев предупредили о мошенниках, которые зарабатывают на псевдо-вакцинации. Аферисты могут предлагать «уколоться» дома. Также жертв могут записать в очередь на прививку и потребовать произвести оплату.Ковид-ограничение на проведение новогодних кооперативов, действующее в Брянской области до 15 января 2021-го, массово нарушают. В ряде случаев работодатели лишь изменили формат праздника: ограничились посиделками в офисе при закрытых дверях.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».