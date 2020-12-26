Прививать от коронавирусной инфекции в Брянской области будут в 31 медицинском учреждении. Перечень всех таких мест обнародовал региональный оперативный штаб в субботу, 26 декабря. Одновременно с этим брянцев предупредили о мошенниках, которые зарабатывают на псевдо-вакцинации.Так, аферисты могут предлагать «уколоться» дома. Также жертв могут записать в очередь на прививку и потребовать произвести оплату.В действительности же прививают от ковида в Брянской области бесплатно. И делают это в специально оборудованных прививочных кабинетах. Всего в регионе их 49. А расположены они в 31-м медицинском учреждении. Перечислим:Брянская городская больница №2Брянская городская больница №8Брянская городская поликлиника №1Брянская городская поликлиника №4Брянская городская поликлиника №5Брянская межрайонная больницаБрасовская центральная районная больницаВыгоничская центральная районная больницаГордеевская центральная районная больницаДубровская центральная районная больницаДятьковская районная больница имени В.А. ПонизоваЖуковская межрайонная больницаЗлынковская центральная районная больницаКарачевская центральная районная больницаКлетнянская центральная районная больницаКлимовская центральная районная больницаКлинцовская центральная районная больницаКомаричская центральная районная больницаКрасногорская центральная районная больницаМглинская центральная районная больницаНавлинская (+Севская) центральная районная больницаНовозыбковская центральная районная больницаПогарская центральная районная больницаПочепская центральная районная больницаСельцовская городская больницаСтародубская центральная районная больницаСуземская центральная районная больницаСуражская центральная районная больницаТрубчевская центральная районная больницаУнечкая центральная районная больницаФокинская городскяа больница имени В.И. Гедройц.«Сделать прививку можно только в медучреждениях, так как ее необходимо хранить при температуре минус 18 градусов по Цельсию. И только после осмотра врача», – пояснили в оперштабе.