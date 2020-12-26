Ковид-ограничение на проведение новогодних кооперативов, действующее до 15 января 2021-го, массово нарушают в Брянске и Брянской области. Информация об этом появилась в социальных сетях в субботу, 26 декабря. Ее же «Комсомолке» подтвердили читатели.Праздничные корпоративы на предприятиях и в организациях запретили из-за пандемии коронавируса и роста заболеваемости этой осенью. Решение принимали на заседании регионального оперативного штаба в середине ноября.Как оказалось, на практике многие руководители проигнорировали ковид-постановление. И все же запланировали тождества по случаю Нового года. Правда, в усеченном формате.– Работаю в строительной компании, – рассказывает 32-летний Максим. – Коллектив у нас достаточно небольшой. Тем не менее, от больших гуляний в этом году мы отказались. Нигде ничего не арендовали и не бронировали. Единственное, устроим сабантуй в самом офисе. Ориентировочно, 30 декабря, в последний рабочий день 2020-го.– В нашей организации праздник состоится непосредственно в рабочих помещениях, – говорит сотрудница торгового предприятия 35-летняя Мария. – Сотрудников соберут в конференц-зале. Считаю, риск заразиться коронавирусом при таком формате праздника минимален. Ведь с коллегами пересекаемся по рабочим вопросам ежедневно.– Соберемся на заводе при запертых дверях, а не в кафе/ресторанах, как это происходит обычно, – комментирует 41-летняя Светлана. – Коллеге уже поручили подготовить праздничную программу с конкурсами. Думаю, будет весело.– А в нашей организации никаких корпоративов не запланировано, – сетует 30-летняя Екатерина. – Решение принято на высшем уровне. Потому денег на праздник в этом году руководство не выделило. Причем обычно мы отмечаем не приближение Нового года и Рождества, а профессиональный праздник – День энергетика (отмечают 22 декабря – Ред.). Число приглашенных гостей составляет 150-180 человек. Так что собраться вне банкетного зала или ресторана нам представляется возможным. Думаю, отпразднуем окончание 2020-го своим отделом, в рамках кабинета. Купим, например, тортик к чаю.