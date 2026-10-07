В брянском Трубчевске 30 сентября девять студентов пострадали от удара украинского дрона

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На прошлой неделе Брянская область вновь столкнулась с атаками на мирных жителей. В Трубчевске беспилотники ударили по автоцистерне возле молочного комбината. Пострадали 12 человек, девять из них — студенты расположенного рядом техникума, из них семеро — несовершеннолетние. Один из подростков получил тяжёлое ранение головы.

Били по автоцистерне у молочного комбината

Трагедия произошла утром в среду, 30 сентября. По сообщению Следственного комитета России, беспилотники били по автоцистерне, находившейся у молочного комбината в Трубчевске. А рядом с предприятием - автомеханический техникум, учащиеся которого тоже оказались среди пострадавших. Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также причастных к нему лиц.

Первым о последствиях сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Он написал о том, что ранены 12 человек, девять из них — студенты. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила: среди девяти студентов семь несовершеннолетних. У пострадавших диагностировали осколочные ранения и баротравмы.

Перед парами молодые люди зашли в магазин, а затем стояли и разговаривали, рассказала федеральным журналистам подруга тяжелораненого 17 летнего студента. А его мать уточнила, что осколок вошел сыну в затылочную часть головы и остановился возле лба.

В тот же день юношу доставили в Брянск. В областной больнице его осмотрели нейрохирурги и провели необходимые обследования. А после консультации с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко врачи приняли решение о транспортировке подростка в столицу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, о чём сообщил губернатор. Тогда состояние парня оставалось тяжелым. Новых официальных подробностей о динамике пациента к моменту подготовки материала не поступало.

Брянщину продолжили атаковать

А ещё 30 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о состоянии остальных пострадавших. Пять человек, среди которых было четверо несовершеннолетних, находились в больницах Брянска в состоянии средней тяжести. Еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. Координировал лечение Федеральный центр медицины катастроф.

Однако Трубчевская атака стала не единственной на прошлой неделе. Уже на следующий день количество пострадавших детей продолжило расти. Так, в четверг, 1 октября, в Погаре 16-летний подросток получил ранение после сброса взрывного устройства с беспилотника. Губернатор сообщил, что подростка доставили в больницу.

Хотя большинство учебных заведений в брянском приграничье с 1 октября перешли на дистанционное обучение ради безопасности. В общей сложности на удаленке находится свыше 70 школ в семи муниципалитетах: в Погарском, Трубчевском, Климовском, Севском и Суземском районах, а также в Новозыбковском и Стародубском городских округах. Та же мера коснулась семи учреждений среднего профессионального образования. Ограничения будут действовать до пятницы, 9 октября.

Атаки на Брянщину продолжились и на выходных. Так, в воскресенье, 4 октября, беспилотник ударил по зданию школы, повредив кровлю, в селе Суворово Погарского района. На этот раз обошлось без пострадавших, уточнил Егор Ковальчук.

Власти региона призывают жителей быть внимательными и аккуратными, соблюдать меры предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, а сообщать о находке по номеру 112.