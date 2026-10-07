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НовостиПроисшествия7 октября 2026 7:46

В Суземском районе бездомная собака укусила пенсионерку на велосипеде

Местная администрация выплатит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

В Суземском районе бездомная собака укусила пенсионерку на велосипеде. 70-летняя женщина обратилась в прокуратуры, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что 10 апреля этого года, когда женщина проезжала на велосипеде в селе Негино, на нее напала безнадзорная собака и укусила за голен, - рассказали в прокуратуре. - В связи с полученной травмой заявительнице потребовалось длительное лечение, включая медикаментозную терапию, что повлекло ухудшение состояния ее здоровья.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - рассказали в прокуратуре. - Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

Напомним, в брянских Клинцах курьер телефонных мошенников похитил у пенсионерок 585 тысяч рублей.