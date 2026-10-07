Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В брянских Клинцах курьер телефонных мошенников похитил у пенсионерок 585 тысяч рублей. Приговор суда выслушал 24-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили что в июне 2026 года мошенники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, убедили двух пожилых жительниц Брасовского района и Клинцов перевести имеющиеся у них денежные средства на «безопасный счет», - рассказали в прокуратуре.

Женщины 1935 и 1939 годов рождения передали злоумышленнику, выполнявшему роль курьера, свои накопления на общую сумму 585 тысяч рублей. Мужчина в полном объеме возместил потерпевшим причиненный ущерб.

- Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно, - рассказали в прокуратуре. - Мобильный телефон злоумышленника конфискован и обращён в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.