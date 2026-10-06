Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Брянске проведет обучение по определению остаточных количеств пестицидов в растительном сырье и пищевой продукции растительного происхождения

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С 12 по 14 октября текущего года в Учебном центре Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» пройдет обучение по программе дополнительного профессионального образования на тему: «Определение остаточных количеств пестицидов в растительном сырье и пищевой продукции методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС».

В ходе теоретической части слушатели познакомятся с нормативной документацией по определению остаточного количества пестицидов в пищевой продукции растительного происхождения, узнают о принципах работы газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, научатся работать с оборудованием, познакомятся с основными этапами пробоподготовки исследуемых образцов.

Практическая часть курса будет посвящена непосредственной подготовке оборудования, проб и растворов для проведения испытаний, реализации полной процедуры определения остаточных количеств пестицидов на газовом и жидкостном хроматографах с масс-спектрометрическим детектированием. Обучающиеся научатся обрабатывать и интерпретировать полученные данные, узнают о валидации методик выполнения измерений с применением хроматографических систем и о применяемых критериях.

В завершение обучения состоится итоговый экзамен, по результатам которого слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Более подробную информацию о порядке зачисления и условиях обучения можно получить по телефону: +7 (4832) 32-77-17 (доб. 157) или по электронной почте: uc32@arriah.ru.

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