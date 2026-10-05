Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянске осудили 18-летнего курьера телефонных мошенников. Приговор суда выслушал житель Сочи. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что с декабря 2025 года по январь 2026 года молодой человек, действовавший в составе организованной группы в роли «курьера», обманным путем похитил у восьми пенсионерок, проживающих в разных регионах, свыше шести миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре.

По телефону соучастники вводили в заблуждение престарелых граждан, убеждая их «обезопасить» свои накопления и передать денежные средства сотруднику службы по финансовому мониторингу.

- Суд приговорил виновного к четырем лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба удовлетворены.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в Брянской области мужчину осудят за смертельное ДТП.