В Брянске осудили 18-летнего курьера телефонных мошенников. Приговор суда выслушал житель Сочи. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
- Установили, что с декабря 2025 года по январь 2026 года молодой человек, действовавший в составе организованной группы в роли «курьера», обманным путем похитил у восьми пенсионерок, проживающих в разных регионах, свыше шести миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре.
По телефону соучастники вводили в заблуждение престарелых граждан, убеждая их «обезопасить» свои накопления и передать денежные средства сотруднику службы по финансовому мониторингу.
- Суд приговорил виновного к четырем лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба удовлетворены.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, в Брянской области мужчину осудят за смертельное ДТП.