Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области мужчину осудят за смертельное ДТП. Фигурантом уголовного дела стал житель Стародубского района 1970 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 22 мая этого года мужчина, управляя автомобилем «ЗИЛ» на восьмом километре дороги «Стародуб — Новые Ивайтенки», при повороте налево не уступил дорогу водителю мопеда 1950 года рождения и допустил с ним столкновение, - рассказали в прокуратуре. - Спустя два месяца потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, пояснив, что не заметил водителя мопеда.

- Уголовное дело направили в Стародубский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре.

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