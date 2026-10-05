Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Жуковском районе 13-летнюю девочку укусила бездомная собака. В прокуратуру обратилась местная жительница, после чего надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в его пресс-службе.

- Установили, что 15 августа 2025 года по пути следования домой на девочку напала бездомная собака и укусила ее за левую голень, - рассказали в прокуратуре. - В связи с полученной травмой ребенок проходил лечение, в том числе курс антирабической вакцинации.

Защищая права пострадавшего, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - рассказали в надзорном ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило.