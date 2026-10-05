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НовостиПроисшествия5 октября 2026 12:45

В Комаричском районе в ДТП пострадал 58-летний водитель УАЗа

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Комаричском районе в ДТП пострадал 58-летний водитель УАЗа. Автоавария произошла 4 октября в девятом часу вечера на дороге М-3 «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля УАЗ ехал со стороны села Ассовица в направлении автомобильной дороги М 3 «Украина». Водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части прямо по ходу движения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травму различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Установили, что водитель не был пристегнут ремнём безопасности. В связи с этим на него завели протокол.

Напомним, в Навлинском районе 36-летний мотоциклист угодил в кювет и опрокинулся