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НовостиПроисшествия5 октября 2026 12:29

В Навлинском районе 36-летний мотоциклист угодил в кювет и опрокинулся

ДТП произошло на подъезде к озеру Чичиково
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Навлинском районе 36-летний мотоциклист угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 4 октября во втором часу дня на грунтовой дороге необщего пользования, на подъезде к озеру Чичиково. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 36-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением, из-за чего угодил в кювет и опрокинулся через руль мотоцикла.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.