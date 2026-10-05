Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Навлинском районе 36-летний мотоциклист угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 4 октября во втором часу дня на грунтовой дороге необщего пользования, на подъезде к озеру Чичиково. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 36-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением, из-за чего угодил в кювет и опрокинулся через руль мотоцикла.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.