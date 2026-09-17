Дом признан аварийным – жди. Как Брянская область закрывает долги перед жильцами старого фонда

Фото: пресс-служба Брянской городской админимтрации.

В Брянской области программа переселения из аварийного жилья получила финансовое продление до 2028 года – хотя изначально деньги планировали выделить только на период с 2025-го по 2027-й. Это подтвердили на заседании комитета областной думы по ЖКХ.

Программу перезапустили в конце 2025-го: предыдущий этап регион закрыл досрочно ещё в 2023-м, расселив дома, признанные аварийными до 2017 года. Теперь в очереди те, чьё жильё получило этот статус с начала 2017-го по 1 января 2022-го.

За первые восемь месяцев 2026-го из аварийных квартир выехал 121 человек из 70 квартир в Брянске, Фокино и Белой Берёзке. До конца года план – расселить 130 помещений площадью свыше 4 тыс. кв. метров, на что направлено 334,4 млн рублей. Вся программа до 2030-го охватит 796 человек из 372 квартир, а финансирование до конца 2028-го превысит 840 млн рублей.

Квартиры для переселенцев город в том числе получает от застройщиков через механизм комплексного развития территорий – три таких договора уже заключены и действуют. Нанимателям предоставляют равнозначное жильё с отделкой и сантехникой, собственникам – денежную компенсацию.

Источник – сайт АиФ-Брянск