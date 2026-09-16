Фото: пресс-служба прокуратуры кой области.

Пьяный брянец ударил топором по голове знакомую своей жены. Приговор суда выслушал 52-летний житель поселка Дружба Дятьковского района. Об этом особщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установлено, что 9 мая этого года вечером фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, в ходе ссоры с соседкой, которая не реагировала на его замечания покинуть жилище и прекратить употреблять спиртное с супругой, с целью причинения смерти, нанес не менее двух ударов топором по голове 47-летней потерпевшей, причинив ей открытую черепно-мозговую травму, - рассказали в региональном следственном управлении.

Но довести задуманное до конца ему помешали очевидцы. Потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд приговорил виновного к шести годам шести месяцам лишения свободы. от бывать наказание он будет в колонии строгого режима.

- В пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда взыскано 500 тысяч рублей, - рассказаои в надзорном ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в Брянске школьник на питбайке покалечил пятилетнего мальчика.