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НовостиПроисшествия16 сентября 2026 13:22

В Брянске школьник на питбайке покалечил пятилетнего мальчика

Уголовное дело на фигуранта направили в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске школьник на питбайке покалечил пятилетнего мальчика. Фигурантом уголовного дела стал подросток 2008 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, вечером 2 июля этого года подросток, не имея права управления транспортными средствами, управлял питбайком своего товарища на улице Новозыбковской Брянске, где сбил мальчика 2020 года рождения.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Фокинский районный суд Брянска, - рассказали в прокуратуре.