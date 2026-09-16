Батареи ждут команды: когда в брянских домах потеплеет

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сентябрь ещё может подарить бабье лето, но жители Брянска уже посматривают на термометр и на батареи. Город заканчивает подготовку к холодам, так что до первых тёплых радиаторов придётся рассчитывать на собственные обогреватели.

Порядок запуска тепла един для всей страны. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже +8 градусов, а решение принимают на шестой день. Весной действует обратный принцип: батареи отключают после пяти суток со среднесуточной температурой выше +8.

Проблема в том, что – бывает – и при +18 тепла не чувствуется, и дома приходится включать кондиционер на обогрев. На досрочный запуск рассчитывать не стоит. По прогнозам синоптиков, нужные значения температура в Брянске наберёт к концу первой недели октября.

Первыми тепло традиционно получают больницы, школы, детские сады и учреждения социального обслуживания, затем подключают жилые дома. За климатом в социальных объектах следит региональный Роспотребнадзор. Перед сезоном гриппа в классах должно быть 18–24 градуса, в игровых комнатах детских садов 20–24, в больничных палатах 20–26. Руководителей обязали ежедневно проверять температурный режим, а граждане вправе жаловаться на отклонения.

Работы у коммунальщиков хватает, хотя готовиться к зиме они начали летом. Еще летом и городская администрация утвердила план проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также социальных объектов. Паспорта готовности эти здания получили до 15 сентября, тепловикам отведено время до 1 ноября.

Прошлой осенью погода заставила включить отопление с 25 сентября, и минувший сезон в Брянске стал самым долгим за последние годы: 223 дня, до 6 мая. Аварийные службы заменили почти 350 метров трубопроводов. Серьёзных аварий, по оценке городских властей, избежать удалось, хотя сбои случались.

На улице Фосфоритной в Володарском районе из-за перебоев с напряжением остановилась котельная. В департаменте ТЭК и ЖКХ уточнили, что поставщик тепла приобрёл резервный источник питания на 600 кВт. В Советском районе дома обслуживают 172 котельные, 43 из них принадлежат Брянсккоммунэнерго, и в конце августа предприятие сообщило о планах оснастить их генераторами резервного электроснабжения.

Насколько качественно подготовились коммунальщики, станет ясно после запуска системы. Но полностью исключить нештатные ситуации в приграничном регионе невозможно, поэтому Брянщина прорабатывает и сценарий аварии на объекте топливно-энергетического комплекса или ЖКХ. Командно-штабные учения по реагированию на такие чрезвычайные ситуации уже провели.

Источник – сайт АиФ-Брянск