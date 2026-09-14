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НовостиОбщество14 сентября 2026 12:48

В Брянске на улице Котовского установят новые светофоры

Капитальный ремонт улицы должны завершить в 2027 году
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска капитально ремонтируют улицу Котовского. На ремонт потратили больше 30,5 миллиона рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Улица идет почти километр параллельно Московскому проспекту, от площади Игната Фокина до улицы Транспортной. Работы строители начали в августе. Сейчас провели фрезеровку дороги, ремонтируют тротуары. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На пересечении Котовского с улицами Транспортной и Менжинского установят светофоры. Также планируют сделать три искусственные неровности, 22 дополнительных светодиодных фонаря и 28 новых дорожных знаков.

По договору капитальный ремонт на улице Котовского подрядчик должен завершить в 2027 году. Но строители обещают, что новый асфальт на проезжей части уложат уже в этом году.

Сейчас в Брянске одновременно капитально ремонтируют около трех десятков улиц. Все они находятся в разной степени готовности.

Напомним, в Брянске 15 сентября откроют еще одну модельную библиотеку.