В Брянске 15 сентября откроют еще одну модельную библиотеку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске накануне Дня города во вторник, 15 сентября, в полдень на переулке Кирова, дом №124 откроют еще одну модельную библиотеку. Событие состоится в обновленной библиотеке №15 имени В.Н. Кучера. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2025 году библиотека № 15 победила в конкурсном отборе субъектов РФ на создание Модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья» и получила на модернизацию восемь миллионов рублей.

- «Библиотека профессионала» — так звучит название концепции, которая будет реализована в ближайшие годы, - рассказали в мэрии Брянске. - Одна из главных задач — аккумуляция усилий всех тех, кто может помочь молодым людям в выборе будущей профессии.

Напомним, в Брянске открыли модельную библиотеку №14.

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