Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянца осудили за незаконное изготовление боеприпасов и хранение пороха. Приговор суда выслушал 60-летний житель Почепского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В суде установили, что в феврале 2025 года мужчина изготовил девять патронов к доставшемуся ему по наследству ружью, а в марте 2026 года незаконно приобрел семь банок с взрывчатым веществом (дымным и бездымным порохом), которые хранил по месту жительства до момента обнаружения сотрудниками регионального УФСБ, - рассказали в прокуратуре.

Подсудимый свою вину признал.

- Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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