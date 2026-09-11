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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 12:38

В Брянске пенсионер убил соседку по даче

Фигурантом уголовного дела стал 66-летний житель областного центра
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске пенсионер убил соседку по даче. Фигурантом уголовного дела стал 66-летний житель областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры бряноскй области.

- По версии следствия, в июле этого года мужчина, находясь на территории дачного участка в Бежицком районе Брянска, во время ссоры с соседкой, возникшей из-за конфликта по разделу земли, нанес женщине не менее шести ударов фрагментом кирпича в область головы, - рассказали в прокуратуре. - От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, фигурант решил избавиться от тела потерпевшей. Он завернул его в брезентовую ткань, на своем автомобиле отвез в безлюдное место в районе поселка Нетьинка Брянского района и прикрыл досками.

- Благодаря эффективной совместной работе следователей, следователей-криминалистов регионального следственного управления и оперативных сотрудников уголовного розыска полиции преступление раскрыли по горячим следам, - рассказали в региональном следственном управлении.

Сейчас следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направили в суд, а

обвиняемый находится под стражей.