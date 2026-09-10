В Брянске на улице Спартаковской делают ливневые водоотводы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска на улице Спартаковской делают водоотводы. Капитальный ремонт здесь подходит к завершению. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На всем протяжении Спартаковской, а это почти 2,5 километра, строители поменяли асфальт на проезжей части, обустроили тротуары. Около школы №6 установили две искусственные неровности. На пересечении Спартаковской и Ромашина появились два новых светофора.

Сейчас подрядчик обустраивает водоотвод. На улице Спартаковской луж больше быть не должно. Строители стремятся сдать Спартаковскую к концу этого года. До этого времени здесь необходимо еще установить новые остановки.

Напомним, сейчас в Брянске подрядчики капитально ремонтируют около трех десятков улиц. Все они находятся в разной степени готовности. В Бежицком районе сразу на нескольких дорогах ремонтируют тротуары.