Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска строят тротуары. В городе подрядчики одновременно ремонтируют около 30 улиц. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Бежице строители работают на одной из центральных магистралей района — на улице Ульянова. На всем ее протяжении, а это больше двух километров, положат новый асфальт. А все тротуары замостят плиткой. Сейчас на большей части Ульянова убрали верхний слой проезжей части. Демонтируют бордюры, начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Стоимость ремонта улицы Ульянова около 112 миллионов. 500 тысяч рублей. Завершат работы в 2027 году.

Новые тротуары в этом году строители планируют сделать и на улице Молодой Гвардии, от ее пересечения с улицами Ново-Советской и Вокзальной, а также с улицами 22 Съезда КПСС и Институтской. Такие же работы сейчас идут в поселке Октябрьском. Здесь ремонтируют улицу Добролюбова. Она проходит по частному сектору. Всего планируется отремонтировать около 800 метров дороги. Здесь раньше совсем не было тротуаров. Теперь лужи и грязь для местных жителей останутся в прошлом. На капитальный ремонт улицы потратят почти 17 миллионов рублей. Подрядчик планирует сдать свою работу в 2027 году.

Строят сегодня новые тротуары и на улице Харьковской. Работы идут на участке перед улицей Камозина. Здесь уже устанавливают бордюры, готовятся к асфальтированию.