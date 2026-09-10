Пустая АЗС - ещё не значит, что топлива нет вообще

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Брянские власти признали ситуацию с бензином непростой и объяснили, почему водители ищут заправки с топливом по всему городу. Проблема оказалась не в том, что горючего мало, а в том, что оно приходит партиями, а не постоянным потоком.

Летний спрос вырос как обычно – отпуска и дачи никто не отменял. Одновременно несколько нефтеперерабатывающих заводов встали на ремонт и восстановление, выпуск сократился. Добавьте сюда атаки беспилотников – маршруты перевозок приходится менять на ходу, путь к потребителю удлиняется. В итоге одна АЗС успевает продать весь запас до прихода следующей партии, а соседняя работает без перебоев.

Ажиотаж усилил проблему. Слухи о дефиците подтолкнули автомобилистов закупаться впрок, в канистры, резервуары опустели быстрее. Региональное правительство подчеркивает, что спецслужбы получают топливо без задержек, сельхозпроизводители тоже обеспечены.

Сейчас объемы поставок выросли на десятки тонн сверх обычного. Регион формирует резервы и распределяет цистерны по разным площадкам ради безопасности. Предприятиям рекомендовано создать собственные запасы, особенно тем, кто работает с техникой в осенний сезон. Главам районов поставили задачу – сообщать о любых сбоях до того, как жители начнут жаловаться. Власти прямо говорят, что при сложной обстановке новые перебои возможны, но теперь область готовится заранее.

Источник – сайт АиФ-Брянск