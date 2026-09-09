Металл против зелени

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Разделительный барьер на проспекте Станке Димитрова демонтировали в середине августа - в ходе капитального ремонта. Металлические секции давно проржавели - годы службы взяли своё. По первоначальному плану старые ограждения должны были уступить место новым. Горожане задачу усложнили – пишет сайт АиФ-Брянск.

Когда забор убрали, проспект в районе телецентра словно выдохнул. Газон на разделительной полосе открылся взгляду, пространство стало визуально шире. Часть брянцев немедленно попросила оставить всё как есть. "Пусть хоть один проспект в городе будет без забора" - комментарии с таким смыслом быстро собирали поддержку. Звучал и практический довод: без металлического разделителя газон проще косить и обслуживать.

Противники такого решения нашлись быстро. Без физического барьера пешеходы могут начать пересекать широкий проспект в произвольных местах, а не через обозначенные переходы. Металлический забор машину, возможно, и не удержит (хотя тоже поможет, уменьшив число вылетов на «встречку») - но для пешехода он точно работает как психологический ограничитель.

Горожане предложили компромисс - живую изгородь из кустарников. Растения создают барьер, но не закрывают обзор. Именно проблема видимости давно беспокоит водителей: ограждения на разделительных полосах создают слепые зоны на перекрёстках - особенно заметно это на Московском проспекте. Современный подход к организации дорожного движения предполагает, что конструкции не должны мешать видимости.

В начале сентября мэрия Брянска запустила голосование в своей группе ВКонтакте. Против возврата металлического ограждения высказались 80% участников. Окончательное решение ожидается в конце октября - когда завершится ремонт проспекта.