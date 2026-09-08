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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 13:47

В брянском Почепе работник индивидуального предпринимателя получил травму

Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван ВИСЛОВ.

Фото: Иван ВИСЛОВ.

В брянском Почепе работник индивидуального предпринимателя получил травму. завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- По версии следствия, 3 сентября этого года работник индивидуального предпринимателя, занимающего сельским хозяйством, находясь на рабочем месте на складе хранения овощей в городе Почепе Брянской области, получил травму лица при падении большого мешка с картофелем после обрыва подвешенной лебедки, использовавшейся для перемещения складских грузов, - рассказали в региональном следственном управлении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются лица, обладающие значимыми сведениями по уголовному делу, изымаются документы, назначены судебные экспертизы для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

- По уголовному делу проводятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в региональном следственном управлении.

Напомним, в Брянской области безнадзорная собака укусила за лицо шестилетнего мальчика.