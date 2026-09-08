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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 13:18

В Брянской области безнадзорная собака укусила за лицо шестилетнего мальчика

С владельца животного взыскали 50 тысяч рублей морального вреда
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Севском районе безнадзорная собака укусила за лицо шестилетнего мальчика. Прокуратура провела проверку после обращения матери пострадавшего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установлено, что в апреле этого года в деревне Кривцова безнадзорная собака укусила мальчика за лицо, - рассказали в прокуратуре. - Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

- Решение суда не вступило в законную силу, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, брянца осудили и лишили автомобиля за пьяную езду.