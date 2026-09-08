Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2026 13:07

Брянца осудили и лишили автомобиля за пьяную езду

Приговор суда выслушал 63-летний житель Стародубского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянца осудили и лишили автомобиля за пьяную езду. Приговор суда выслушал 63-летний житель Стародубского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 28 марта этого года вечером пьяный мужчина ехал на автомобиле «ВИС 2345» по улице Комсомольской в селе Запольские Халеевичи, - рассказали в прокуратуре. - Он был остановлен сотрудниками ДПС, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали в прокуратуре.

Автомобиль конфискован и обращён в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.