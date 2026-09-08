Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянца осудили и лишили автомобиля за пьяную езду. Приговор суда выслушал 63-летний житель Стародубского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 28 марта этого года вечером пьяный мужчина ехал на автомобиле «ВИС 2345» по улице Комсомольской в селе Запольские Халеевичи, - рассказали в прокуратуре. - Он был остановлен сотрудниками ДПС, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали в прокуратуре.

Автомобиль конфискован и обращён в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.