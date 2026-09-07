Брянские цементники помогли детям начать учебный год с хорошим настроем

Фото: пресс-служба АО “Мальцовский портландцемент”.

К началу нового учебного года Мальцовский портландцемент подготовил подарки для будущих первоклассников и помог собраться в школу воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям Дятьковского района.

15 школьных рюкзаков были вручены детям сотрудников предприятия и 18 получили ребята из социального Центра, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Помощь воспитанникам приюта в подготовке к школе — добрая ежегодная традиция. Рюкзаки были выбраны с особой заботой: красивые, надежные, с анатомической спинкой, мягкими лямками и светоотражающими элементами. Внутри каждого — полный комплект учебных принадлежностей.

Активисты Совета молодежи Мальцовского портландцемента пожелали ребятам успехов в предстоящей учебе, помогли малышам примерить обновки. Лица новых владельцев буквально светились от радости.

Однако главное заключается не в вещах. Для детей приюта такой рюкзак — это ощущение праздника, пропуск в мир знаний и важное подтверждение: о них помнят и заботятся. Возможность прийти на линейку с новым, добротным портфелем, как у сверстников, имеет огромное психологическое значение. Это дарит чувство равенства, защищенности и собственной значимости. Проводя такие акции, ЦЕМРОС помогает ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, обрести уверенность и настроиться на учебу.

Любовь Пискунова, директор Центра социальной помощи семье и детям Дятьковского района: - От лица воспитанников, воспитателей и всех причастных выражаю огромную благодарность цементникам. Эта помощь — системная, она выходит далеко за рамки разовой акции. Благодаря такому неравнодушному отношению дети получают не просто качественные школьные принадлежности, но и бесценное чувство поддержки. Спасибо за большое сердце, деятельное участие и за то, что делаете этот мир немного добрее.