В Брянске в «Аэропарке» прокуратура временно закрыла батутный экстрим-парк

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске в торговом центре «Аэропарк» прокуратура временно закрыла батутный экстрим-парк «Атмосфера». Здесь получил травму ребенок. Надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения национальных стандартов РФ, технического регламента ЕАЭС и правил регистрации аттракционов, - рассказали в прокуратуре.

Суд, куда прокурор обратился с исковым заявлением, приостановил деятельность экстрим-парка до устранения нарушений.

Напомним, в брянском Новозыбкове мужчина зарезал своего сына.