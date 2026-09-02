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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 13:01

В Брянске в «Аэропарке» прокуратура временно закрыла батутный экстрим-парк

В экстрим-парке «Атмосфера» получил травму ребенок
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске в торговом центре «Аэропарк» прокуратура временно закрыла батутный экстрим-парк «Атмосфера». Здесь получил травму ребенок. Надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения национальных стандартов РФ, технического регламента ЕАЭС и правил регистрации аттракционов, - рассказали в прокуратуре.

Суд, куда прокурор обратился с исковым заявлением, приостановил деятельность экстрим-парка до устранения нарушений.

Напомним, в брянском Новозыбкове мужчина зарезал своего сына.