Фото: Иван ВИСЛОВ.

В брянском Новозыбкове мужчина зарезал своего сына. Фигурантом уголовного дела стал 67-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием установлено, что вечером 3 августа этого года мужчина, находясь в зальной комнате своего частного дома по улице Юбилейной в городе Новозыбкове, на почве возникшей неприязни к своему сыну нанес последнему ножом несколько ударов в области шеи, груди и другим частям тела, - рассказали в региональном следственном управлении.

От полученных ранений потерпевший сын умер на месте происшествия.

- Уголовное дело направили в суд, - рассказали в региональном следственном направлении.