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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 11:43

В Брянской области ищут 63-летнюю Тамару Ленченко

Женщина пропала 31 августа в Клинцовском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянской области ищут 63-летнюю Тамару Ленченко. Женщина пропала 31 августа в Клинцовском районе, в деревне Рудня-Голубовка. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые. На правой щеке родинка.

Предположительно была одета в светлую блузку, черные бриджи, текстильные тапки или резиновые шлепки. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Тамары Ленченко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске ищут 55-летнего Александра Белявского.