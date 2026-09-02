Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянске ищут 55-летнего Александра Белявского. Мужчина 1 сентября ушел из социального учреждения в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший вглядит так: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые. Был одет в серую кофту, серые штаны, бежево-розовые кроксы. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Белявского, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске ищут 18-летнего Илью Лашина.