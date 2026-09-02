Над Брянской областью за сутки уничтожили 78 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 2 сентября на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражески дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области.