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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 9:10

Над Брянской областью за сутки уничтожили 78 украинских беспилотников

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 2 сентября на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражески дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области.