Фото: Оксана ЗУЙКО.

Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области. Удары нанесли по Климовскову, Трубчевскому, Севскому и Погарскому районам. Об этом на своей странице ВКонтакте 2 сентября сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В результате сброса взрывного устройства с дрона в поселке Белая Березка Трубчевского района осколочные ранения получили двое местных жителей, - написал Егор Ковальчук. - Местная жительница ранена в результате атаки дрона между селами Ст. Ропск и Сачковичи Климовского района.

Также врио губернатора Брянской области сообщает о том, что дрон-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Косицы Севского района, ранена находившаяся рядом местная жительница. Осколочные ранения в результате атаки беспилотника получил водитель гражданской автомашины в селе Кистер Погарского района.

- Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, - написал Егор Ковальчук.