Пять кандидатов, одна декларация: сколько зарабатывают претенденты на пост губернатора Брянщины

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Выборы губернатора Брянской области пройдут 18–20 сентября, и накануне голосования облизбирком опубликовал данные о доходах и имуществе всех пяти зарегистрированных кандидатов. Документ получился любопытным - он показывает не только зарплаты, но и семейное положение, недвижимость и машины претендентов.

Больше всех за 2025 год заработал врио губернатора Егор Ковальчук - свыше 9 млн рублей, в основном за счёт работы в правительстве Луганской Народной Республики, которое он возглавлял до назначения в Брянск. У Ковальчука в Челябинской области участок земли, квартира, нежилое здание и доля в крупном объекте недвижимости, а из транспорта - Škoda Kodiaq. При этом супруги в декларации нет, зато указаны четверо несовершеннолетних детей.

На втором месте - Андрей Архицкий с 4,6 млн рублей: доход вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, судя по всему, из-за продажи одной из двух квартир. У Руслана Титова - 784 тыс., у Алексея Тимошкова - 548 тыс., у Александры Казачковой - свыше 519 тыс. рублей.

Фото: избирательная комиссия Брянской области.

Разрыв между самым высоким и самым скромным личным доходом кандидатов - почти 17,5 раза.

Сведения о доходах и имуществе кандидатов изучал сайт АиФ-Брянск.