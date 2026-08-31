В Брянском районе при столкновении двух легковушек пострадали четыре человека

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянском районе при столкновении двух легковушек пострадали четыре человек. Автоавария произошла 30 августа около пяти часов вечера на 129-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал стороны Смоленска в направлении Брянска. Поворачивая налево на регулируемом перекрестке мужчина не убедился в безопасности и врезался в автомобиль «Форд Мондео».

За рулем автомобиля «Форд Мондео» находился 21-летний водитель, который двигался во встречном направлении по крайней правой полосе со стороны Брянска в направлении Смоленска.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автомобиля «Лада Веста» получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - Пассажир автомобиля «Форд Мондео» также получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, вы Навлинском районе 52-летний мужчина погиб под колесами легковушки.