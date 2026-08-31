Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Навлинском районе 52-летний мужчина погиб под колесами легковушки. ДТП произошло 29 августа в девятом часу вечера на восьмом километре дороги Украина – Пролысово – Гавань. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны села Алешенка в направлении поселка Навля. Он сбил 53-летнего мужчину. Пешеход шел по полосе движения автомобиля во встречном направлении. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали. Поселе наезда пешехода отбросило в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительной причиной ДТП является движение пешехода по проезжей части по полосе движения автомобиля во встречном направлении, а также отсутствие световозвращающих элементов на его одежде в темное время суток.

В целях установления состояния опьянения у пешехода произведен отбор биологических объектов.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в Госавтоинспекции.