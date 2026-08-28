Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фоинксом районе Брянска в сквере Челюскинцев высадили новые клены. В этом районе города прошел еженедельный пятничник. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

Порядок наводили работники городской и районной администраций, областных учреждений. Они убрали мусор в парке культуры железнодорожников, в зеленой зоне соснового бора, возле памятника «Трём героям», подмели пешеходные зоны. А еще покосили траву по улице Красных партизан и в сквере имени Ивана Паристого и пропололи цветы на кольце возле «МЕТРО».

А в сквере по улице Челюскинцев теперь еще и будут расти четыре новых клена.

Напомним, мэр Брянска помог сохранить футбольную площадку для детей.