Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Мэр Брянска помог сохранить футбольную площадку для детей в Фокинском районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С социальным предпринимателем Василием Бабенкиным глава горадминистрации Александр Макаров впервые встретился на личном приеме. Василий купил пустырь в Фокинском районе, выиграл грант — на 500 тысяч приобрел две раздевалки, тренерскую. На свои деньги развернул на пустыре футбольное поле, установил освещение. Предприниматель загорелся идеей вытащить детей из социальных сетей и предложить как альтернативу игру с мячом. Так появился центр дворового футбола «Спорт-32».

- Оставалось уладить юридические формальности, но предприниматель столкнулся с препятствием, - рассказали в мэрии Брянска. - Площадка находится в промышленной зоне. По закону, Брянская горадминистрация не имеет право предоставить условно разрешенный вид использования (площадки для занятия спортом). Это противоречит Генеральному плану города, который утверждён Брянским горсоветом в 2016 году, и Правилам землепользования.

Василий Бабенкин поросил помочь. Александра Макарова. Александр Николаевич выслушал мужчину, поддержал его: «Чем больше в Брянске будет таких площадок для ребят, тем лучше».

Александр Макаров лично приехал на футбольное поле. Мальчишки окружили главу горадминистрации, а родители рассказали, как важно сохранить для ребят этот проект.

Решение нашли. В настоящее время вносят изменения в Правила землепользования и застройки Брянска. Промышленная зона перейдет в статус земель для застройки многоэтажными домами. В этом случае собственник участка Василий Бабенкин получит право выбрать вид пользования без разрешений и согласований.

Александр Макаров поручил заместителю Александру Гаврилову и управлению по строительству и развитию территорий Брянска ускорить процесс. А Василию Бабенкину предложил посмотреть другие бесхозные площадки и кортам, чтобы реализовать свою идею там. «А мы поддержим!», — сказал Александр Николаевич.