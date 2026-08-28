Нацпроект «Кадры» помогает брянцам освоить востребованные профессии

Фото: Департамент социальной защиты и занятости населения Брянской области.

В Брянской области активно реализуется национальный проект «Кадры», который открывает новые горизонты для профессионального роста. За счёт этого проекта жители региона получают возможность бесплатно освоить востребованные профессии. Это не просто обучение — это реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

За 7 месяцев 2026 года бесплатным профессиональным переобучением по национальному проекту «Кадры» воспользовались более 500 граждан Брянской области, из которых 152 уже завершили обучение. Самой востребованной стала программа, обучающая специалистов работе с системами искусственного интеллекта. 93% жителей региона трудоустроены или сохранили занятость.

Сегодня на портале «Работа в России» доступно 65 программ по востребованным на рынке труда профессиям. Самой востребованной оказалась программа для специалистов по работе с системами искусственного интеллекта. Также устойчив спрос на рабочие профессии. Квалифицированные специалисты пользуются большим спросом в промышленности, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях.

Самые популярные профессии обучения: «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «1С-разработчик», «1С-программист», «Веб-дизайнер», «Помощник по уходу».

Напомним, бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» проводится по 213 востребованным профессиям, 27 из которых зарезервированы для участников специальной операции. Переобучение реализуется при участии четырех федеральных операторов: Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, который также объединяет предложения корпоративных центров подготовки.

Подать заявку на бесплатное переобучение можно как лично в центрах занятости населения Брянской области, так и на цифровом портале.