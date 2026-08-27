Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянской Унече бывшая заключенная украла у знакомой 15 тысяч рублей. Фигуранткой уголовного дела стала 51-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна ранее судимая 51-летняя женщина, рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что в тот день женщины выпивали. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно наткнулась на 15 000 рублей и присвоила их себе. Часть денег она успела потратить, оставшиеся изъяли правоохранители. После завершения необходимых следственных действий их вернут законной владелице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет,- рассказали в полиции.

Напомним, двоих жителей Брянска осудили за торговлю немаркированными сигаретами.