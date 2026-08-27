Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Двоих жителей Брянска осудили за торговлю немаркированными сигаретами. Приговор суда выслушали 50-летний мужчина и 48-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что подсудимые с марта по сентябрь 2025 года незаконно приобретали немаркированную табачную продукцию и сбывали её через торговый павильон в Фокинском районе Брянска, - рассказали в прокуратуре.

Полицейские изъяли из незаконного оборота больше 6,8 тысячи пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 920 тысяч рублей.

Подсудимые вину в совершении указанного преступления признали в полном объеме.

- Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, женщину – к девяти месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. - Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком один год, со штрафом в размере 50 тысяч. рублей.

В доход государства конфискованы денежные средства на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в Брянске 18-летний парень заполучил у знакомого банковскую карту и передал ее другому человеку за вознаграждение.