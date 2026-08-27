Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянске 18-летний парень заполучил у знакомого банковскую карту и передал ее другому человеку за вознаграждение. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установлено, что в декабре 2025 года в Бежицком районе города Брянска молодой человек приобрел банковскую карту у своего знакомого, после чего передал ее другому лицу, получив за это денежное вознаграждение, - рассказали в региональном следственном управлении. - В дальнейшем это средство платежа было использовано для неправомерных банковских операций.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники полиции.

- Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей., - рассказали в региональном следственном управлении. Приговором суда полученные в ходе совершения преступления денежные средства конфискованы.