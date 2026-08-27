Восстановить здесь и сейчас: успевает ли Брянск залечивать раны от беспилотников

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянщину атакуют почти ежедневно, и за каждой строчкой оперативной сводки стоит вполне житейский вопрос о том, кто и как оплатит разбитые окна, повреждённые машины и утраченное имущество...

Регион ответил на него новым документом: постановлением правительства Брянской области от 17 августа прямо предусмотрена финансовая помощь за частичную или полную утрату имущества первой необходимости «в результате террористического акта или при его пресечении правомерными действиями».

Разница с прежним порядком принципиальная: люди и раньше получали эту поддержку, но прежде - в рамках постановления, касающегося чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, то есть наводнений, к примеру, или аварий. Теперь у последствий атак появилось собственное юридическое «окно», и пострадавшим не нужно проходить по процедуре, писавшейся когда-то под паводки.

Сами суммы остались прежними: за частично утраченное имущество положены 78 375 рублей, за полностью утраченное - 156 750 рублей. Впервые в документе прописан и порядок компенсаций пострадавшим от терактов, а также конкретный размер этих выплат, чего в прежней версии не было. Расклад такой: за тяжкий или средний вред здоровью положено 627 000 рублей, за лёгкий - 313 500 рублей, для заложника, который не получил вреда здоровью, предусмотрено 156 750 рублей, а родные погибшего получат 1 567 500 рублей - деньги выплачивают в равных долях супругу или супруге, детям, родителям и иждивенцам, при этом каждый вправе отказаться от своей доли в пользу других. Схема финансирования устроена в два шага: выплаты идут из областного бюджета, а затем регион получает возмещение из федеральной казны - за счёт трансфертов из резервного фонда правительства России.

Актуальность документа подтверждается сводками последних дней: в посёлке Климово дрон-камикадзе повредил торговый центр и фасад здания общепита, осколочные ранения получили трое местных жителей, а в Климовском районе погибла местная жительница, когда беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Для приграничья новые правила - не бумажная формальность, а инструмент, который должен срабатывать в тот же день, когда человек теряет часть привычной жизни.

О порядке выплат можно узнать из опубликованного постановления правительства Брянской области, перейдя по QR-коду.

Источник – сайт АиФ-Брянск