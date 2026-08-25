В Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина обсудили развитие системы дополнительного образования

Фото: Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.

24 августа 2026 года в Губернаторском Дворце им. Ю. А. Гагарина прошла конференция «Взаимодействие в системе дополнительного образования детей: современные вызовы и успешные практики». Мероприятие объединило более 250 специалистов и состоялось в рамках августовского педагогического форума Брянской области «Образование Брянской области: вызовы, стратегия, результаты».

Перед началом пленарного заседания для более чем 200 участников конференции была организована иммерсивная выставка, которая позволила ведущим учреждениям региона представить свои инновационные наработки. Педагоги наглядно показали, как современные подходы работают с детьми и помогают раскрывать их способности.

В формате пленарной сессии спикеры обсудили ключевые направления реализации концепции развития дополнительного образования, а также форматы объединения усилий и тесного взаимодействия систем образования, культуры и спорта, а также общественной организации «Движение первых», проекта «Навигаторы детства» и регионального педагогического сообщества «Клуб лидеров образования Брянской области»

Завершающим событием конференции стал методический семинар по работе с автоматизированной-информационной системой «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». Участники получили разъяснения по функционалу системы и смогли задать актуальные вопросы эксперту.