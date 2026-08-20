Фото: Евгения ГУСЕВА.

В брянских Клинцах 15-летний школьник ранен при столкновении легковушки с мопедом. ДТП произошло 19 августа в десять часов вечера на улице Луговой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель, ехал на автомобиле УАЗ, без государственных регистрационных знаков. Он ехал по улице Луговой, дом 22, со стороны улицы Центральной в сторону улицы Ленина и врезался в мопед «Стелс» без государственных регистрационных знаков, под управлением 17-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний пассажир мопеда с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что несовершеннолетний водитель мопеда ехал за рулем пьяный. И у него не было водительских прав.

Водитель автомобиля УАЗ также был пьяным. Кроме того он был лишен права управления транспортными средствами.

На несовершеннолетнего водителя мопеда и водителя УАЗ завели протоколы.

Напомним, в Брянском районе в ДТП погибла 63-летняя автомобилистка.