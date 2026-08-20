Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянском районе в ДТП погибла 63-летняя автомобилистка. Автоавария произошла 19 августа в десятом часу утра 151-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген» ехала со стороны Смоленска в сторону Брянска. Она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «Пежо», под управлением 53-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

Возможной причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать плохое самочувствие женщины-водителя автомобиля «Фольксваген».

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Фольксваген» была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась, - говорят в Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля «Пежо» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.