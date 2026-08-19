В Брянске привели в порядок асфальт на площади 138, 8 квадратных метров

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во вторник, 18 августа, привели в порядок асфальт на площади 138, 8 квадратных метров. Недостатки на дорожном полотне исправляли струйно-инъекционным методом и с применением горячего асфальта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт проводилия на Карачижской, Ново-Топальской, Есенина, в переулке 2-м Трубчевском.

В среду, 19 августа,работы продолжаются на улицах Ульянова, Татьяны Николаевой. В проезде по проспекту Станке Димитрова и на улице Октябрьской подсыпают асфальтовой крошкой.

Напомним, в Брянске стали известны итоги конкурсного отбора инициативных проектов.